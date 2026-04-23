Брест — Ланс. Прямая трансляция
Кривцов — о пенальти в матче «Спартак» — «Краснодар»: нам за такое не поставили

Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма очного матча команд в 26-м туре Мир РПЛ (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Обсуждал этот момент с игроками «Спартака», согласен с вами (вопрос был о сравнении моментов с попаданием мяча в руку Оласе в игре с «Балтикой». – Прим. «Чемпионата»). Нам за такое не поставили», — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» сыграл вничью с «Балтикой» со счётом 2:2 во встрече 25-го тура РПЛ.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков в 26 матчах. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 56 очков в 26 встречах. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 49 очками.

