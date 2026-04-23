Гендиректор «Спартака» Некрасов: если судья поставил пенальти, значит, он был

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Краснодару» (1:2). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Если судья поставил пенальти, значит, он был», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в концовке первого тайма при счёте 1:0 в пользу красно-белых. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал удар с 11 метров.