Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака» Некрасов: если судья поставил пенальти, значит, он был

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о пенальти в ворота красно-белых в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Краснодару» (1:2). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Если судья поставил пенальти, значит, он был», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в концовке первого тайма при счёте 1:0 в пользу красно-белых. Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян реализовал удар с 11 метров.

