«Краснодар» одержал пятую победу в восьми турах РПЛ после рестарта
«Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1, что стало пятой победой команды в восьми турах Мир Российской Премьер-Лиги после возобновления чемпионата сезона-2025/2026.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
На этом отрезке «быки» выиграли у «Ростова» (2:1), «Сочи» (2:1), «Пари НН» (5:0), «Ахмата» (1:0) и «Спартака» (2:1). Также на счету клуба две ничьих — с «Зенитом» (1:1) и «Балтикой» (2:2), а также одно поражение от «Рубина» (1:2).
После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место в таблице. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит», имеющий 56 очков.
