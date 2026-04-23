«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство в РПЛ

После победы «Краснодара» в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) красно-белые лишились математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне. Также их лишился московский ЦСКА.

За четыре тура до завершения сезона у «Краснодара» в активе 57 очков. У «Спартака» за аналогичное количество туров заработано 45 очков, а у ЦСКА — 44. В оставшихся встречах красно-белые и красно-синие могут набрать максимум 12 очков.

Математические шансы на золотые медали чемпионата России на текущий момент остаются у «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Балтики».

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России.

Материалы по теме «Краснодар» обошёл на одно очко «Зенит» за четыре тура до финиша РПЛ

