Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство в РПЛ

После победы «Краснодара» в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1) красно-белые лишились математических шансов на чемпионство в нынешнем сезоне. Также их лишился московский ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

За четыре тура до завершения сезона у «Краснодара» в активе 57 очков. У «Спартака» за аналогичное количество туров заработано 45 очков, а у ЦСКА — 44. В оставшихся встречах красно-белые и красно-синие могут набрать максимум 12 очков.

Математические шансы на золотые медали чемпионата России на текущий момент остаются у «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Балтики».

Напомним, «Краснодар» является действующим чемпионом России.

