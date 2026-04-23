Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» со счётом 2:1.

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжёлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. «Спартак» отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1. В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 матчей РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке.

