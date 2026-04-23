Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжёлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. «Спартак» отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1. В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 26 матчей РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке.
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:34
-
«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери Официально
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:47
-
10:38
-
10:36
-
10:15
-
10:14
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:50
-
09:30