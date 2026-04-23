Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Спартаком»

Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжёлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. «Спартак» отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1. В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 матчей РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android