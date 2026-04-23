Мурад Мусаев объяснил, почему Тормена остался в запасе на игру со «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, почему защитник Витор Тормена остался в запасе на матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «быки» одолели «Спартак» (2:1). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Тормена не сыграл, потому что получил повреждение в концовке игры с «Балтикой». Чтобы вы не думали, что я его убрал из-за его ошибки. Он один из сильнейших защитников РПЛ несколько лет подряд», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.