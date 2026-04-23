Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» не назвал победу над «Спартаком» чемпионской

Главный тренер «Краснодара» не назвал победу над «Спартаком» чемпионской
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сдержанно оценил победу над «Спартаком» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отказавшись называть её чемпионской. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Сейчас пока не могу назвать эту победу чемпионской. У нас много кадровых сложностей. Но победа важнейшая. Нам хватает опыта важнейших матчей, нашли момент», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.

