Главный тренер «Краснодара» не назвал победу над «Спартаком» чемпионской

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сдержанно оценил победу над «Спартаком» в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, отказавшись называть её чемпионской. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Сейчас пока не могу назвать эту победу чемпионской. У нас много кадровых сложностей. Но победа важнейшая. Нам хватает опыта важнейших матчей, нашли момент», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.