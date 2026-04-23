Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, когда Аугусто вернётся на поле

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал ориентировочные сроки возвращения в состав травмированного полузащитника Дугласа Аугусто. Бразилец пропустил матч 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одолела «Спартак» (2:1), из-за повреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Аугусто завтра пройдёт МРТ. Но не думаю, что он восстановится к Махачкале. Есть шансы, что вернётся к «Акрону», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. В оставшихся четырёх турах чёрно-зелёные сыграют с махачкалинским «Динамо» (дома), «Акроном» (в гостях), московским «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).

