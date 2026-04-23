Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ

Мурад Мусаев высказался об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об изменении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Лимит? Появится больше русских — всё. Я не считаю, что россияне должны получать место искусственно. Какой бы лимит ни был, мы подстроимся», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информацию о проекте приказа Министерства спорта РФ по изменению лимита на легионеров в РПЛ. Согласно указанному проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

Комментарии
