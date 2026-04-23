«Победителей не судят». Защитник «Спартака» Денисов — о победе «Краснодара»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», уделив особое внимание спорному эпизоду с назначением пенальти. Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

— Не хватило забитых голов. Также в конце пропустили. Хороший вопрос по пенальти. Честно, не пересматривал — всё очень быстро произошло. Обернулся, а уже свисток.

— Согласен, что «Краснодар» отскочил?

— Победителей не судят. Забили бы мы, победили, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.