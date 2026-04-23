Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Победителей не судят». Защитник «Спартака» Денисов — о победе «Краснодара»

«Победителей не судят». Защитник «Спартака» Денисов — о победе «Краснодара»
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», уделив особое внимание спорному эпизоду с назначением пенальти. Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

— Не хватило забитых голов. Также в конце пропустили. Хороший вопрос по пенальти. Честно, не пересматривал — всё очень быстро произошло. Обернулся, а уже свисток.

— Согласен, что «Краснодар» отскочил?
— Победителей не судят. Забили бы мы, победили, — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Гендиректор «Спартака» Некрасов: если судья поставил пенальти, значит, он был
