Умяров — о пенальти «Краснодара»: сейчас почти за каждое касание руки наказывают

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о пенальти в ворота красно-белых в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

В конце первого тайма на подачу Эдуарда Сперцяна с угла поля в штрафной красно-белых откликнулся Кевин Ленини, однако мяч попал в отставленную руку Умярова. Главный судья встречи Артём Чистяков назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, который реализовал Сперцян.

«Моё мнение мало что меняет. Конечно, с точки зрения игрового эпизода это не совсем пенальти. Как мы знаем, сейчас практически за каждое касание руки наказывают», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

