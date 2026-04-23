Умяров — о пенальти «Краснодара»: сейчас почти за каждое касание руки наказывают
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о пенальти в ворота красно-белых в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
В конце первого тайма на подачу Эдуарда Сперцяна с угла поля в штрафной красно-белых откликнулся Кевин Ленини, однако мяч попал в отставленную руку Умярова. Главный судья встречи Артём Чистяков назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, который реализовал Сперцян.
«Моё мнение мало что меняет. Конечно, с точки зрения игрового эпизода это не совсем пенальти. Как мы знаем, сейчас практически за каждое касание руки наказывают», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
