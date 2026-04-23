Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главный тренер «Спартака» Карседо высказался о поражении от «Краснодара»

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» (1:2) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Мы сыграли отличный первый тайм. Во втором тайме игра была равная. Нам не повезло. У нас было больше хороших моментов, но футбол заключается в забитии голов. «Краснодар» свои моменты реализовал, а мы нет», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 45 очками в 26 матчах. «Краснодар» благодаря победе поднялся на первую строчку в турнирной таблице и теперь опережает «Зенит» на одно очко.

«Спартак» душил «Краснодар» как никто. Но чемпион камбэкнул и обошёл «Зенит»! Видео
