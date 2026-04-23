Игрок «Спартака» Джику: можно навешивать на руки и получать пенальти — надо быть умнее

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» и затронул тему пенальти. Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

«С тех пор как пришёл Карседо, много изменилось в лучшую сторону. Но победить не удалось. Что касается пенальти, мы видели пенальти в игре «Зенита». Можно просто навешивать на руки и получать пенальти. «Краснодар» имел моменты. В такой игре надо быть умнее в штрафной», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.