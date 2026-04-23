Игрок «Спартака» Умяров: «Краснодар» терпел — выжал два момента из трёх

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о причинах проигрыша красно-белых в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2). Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Проиграли, потому что «Краснодар» забил два гола. Соперник терпел, компактно оборонялся. Три момента, которые были, два они выжали. В данной игре так получилось», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

