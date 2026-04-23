Наиль Умяров: «Спартак» провалил первую часть сезона

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался об игре команды в первой части сезона и после зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге. С января текущего года красно-белых возглавляет испанец Хуан Карлос Карседо.

«Я много раз говорил, что игра может быть какая угодно, но результат — самое главное.

Первую часть сезона мы провалили. После нового года всё, что надо было, — играть на победу в каждом матче. На тот момент мы проиграли только «Зениту» и «Краснодару». После нового года результаты улучшились», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 45 очков в 26 турах.