Брест — Ланс. Прямая трансляция
«В Англии также ошибаются». Умяров — о пенальти в матче с «Краснодаром»

«В Англии также ошибаются». Умяров — о пенальти в матче с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота красно-белых в конце первого тайма матча 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Не хочется говорить про низкий уровень судейства. В Англии судьи также ошибаются. Не хотелось бы затрагивать эту тему, но тяжело понять с эпизодами с рукой, где она в естественном положении, где нет. Трактовок очень много. По игроцки, если мяч можно достать, то это пенальти. В данной ситуации мяч уходил в аут. Было тяжело убрать руку в этом моменте», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

