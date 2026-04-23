Игрок «Спартака» Умяров: неприятно, когда свистят каждый фол — это сбивает игру
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе арбитра в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Неприятно, когда каждый фол свистят. Это сбивает темп, игру. Хочется, чтобы было интенсивно.
Это команда Карседо — максимально. Хотя он должен сказать, насколько мы его команда. Мы себя прекрасно ощущаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:34
-
«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери Официально
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:47
-
10:38
-
10:36
-
10:15
-
10:14
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:50
-
09:30