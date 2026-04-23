Игрок «Спартака» Умяров: неприятно, когда свистят каждый фол — это сбивает игру

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о работе арбитра в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча прошла в Москве, команда из Краснодара одержала победу со счётом 2:1. Арбитр Артём Чистяков в концовке первого тайма назначил пенальти за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. 11‑метровый удар успешно реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян.

«Неприятно, когда каждый фол свистят. Это сбивает темп, игру. Хочется, чтобы было интенсивно.

Это команда Карседо — максимально. Хотя он должен сказать, насколько мы его команда. Мы себя прекрасно ощущаем», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.