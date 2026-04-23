Главная Футбол Новости

Главный тренер «Спартака» Карседо: меня не волнует, кто станет чемпионом РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что его не волнует, кто станет чемпионом России в нынешнем сезоне. Красно-белые лишились шансов выиграть Мир РПЛ после поражения во встрече 26-го тура с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

— У нас прекрасные футболисты, мы знаем, что будем делать летом. Но сейчас полный фокус на сезоне.

— Кто вам симпатичнее по-футбольному в чемпионской гонке?
— Мы сегодня преследовали нашу цель — борьба за тройку. Кто станет чемпионом, меня не волнует. Фокусировка на следующей игре и наших задачах, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

