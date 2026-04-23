«Краснодар» имеет чемпионский опыт». Умяров — о поражении «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров проанализировал причины поражения в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «быков».

«Краснодар» имеет опыт чемпионской игры. У них опытные футболисты, которые знают, что делать в данной ситуации. Игра была тяжёлая, но в конце они добились важного результата», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.