«Краснодар» имеет чемпионский опыт». Умяров — о поражении «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров проанализировал причины поражения в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «быков».
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
1 : 2
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Краснодар» имеет опыт чемпионской игры. У них опытные футболисты, которые знают, что делать в данной ситуации. Игра была тяжёлая, но в конце они добились важного результата», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.
- 24 апреля 2026
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
13:34
-
«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери Официально
-
13:28
-
13:19
-
13:15
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:50
-
11:35
-
11:32
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:20
-
11:18
-
11:15
-
11:15
-
11:14
-
11:00
-
10:47
-
10:38
-
10:36
-
10:15
-
10:14
-
10:10
-
10:05
-
09:58
-
09:50
-
09:30