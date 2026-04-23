Диего Коста: «Краснодар» выдержал давление «Спартака», это одна из лучших команд в РПЛ

Защитник «Краснодара» Диего Коста высказался о победе чёрно-зелёных над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Матч был тяжёлый. У соперника сильная команда. В первом тайме они были лучше. У них получилось оторваться. Но мы выдержали давление. «Спартак» — одна из лучших команд в РПЛ. С ними сложно играть на выезде. Победа заслуженная, — передаёт слова Косты корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. В оставшихся четырёх турах чёрно-зелёные сыграют с махачкалинским «Динамо» (дома), «Акроном» (в гостях), московским «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).