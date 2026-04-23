Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диего Коста: «Краснодар» выдержал давление «Спартака», это одна из лучших команд в РПЛ

Комментарии

Защитник «Краснодара» Диего Коста высказался о победе чёрно-зелёных над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Матч был тяжёлый. У соперника сильная команда. В первом тайме они были лучше. У них получилось оторваться. Но мы выдержали давление. «Спартак» — одна из лучших команд в РПЛ. С ними сложно играть на выезде. Победа заслуженная, — передаёт слова Косты корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. В оставшихся четырёх турах чёрно-зелёные сыграют с махачкалинским «Динамо» (дома), «Акроном» (в гостях), московским «Динамо» (в гостях) и «Оренбургом» (дома).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android