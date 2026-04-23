«Спартак» обратился к болельщикам после поражения в матче с «Краснодаром»
«Спартак» в телеграм-канале обратился к болельщикам после поражения в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». В этой игре красно-белые вели со счётом 1:0, но уступили со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Окончен
1 : 2
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Отдали ради вас все силы на поле. К сожалению, сегодня это не хватило. Продолжаем работать», — написано в сообщении «Спартака».
После 26 туров РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. Красно-белые лишились шансов на чемпионство в нынешнем сезоне. В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Пари НН». Эта игра состоится в воскресенье, 26 апреля. Она пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
