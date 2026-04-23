Созин: «Краснодар» дожимает всех. Это чемпионский фактор

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«По игре «Спартак» не проиграл точно. Но у «Краснодара» теперь есть самое главное – чемпионский характер. Несколько лет его не было, а сейчас клуб превратился в машину по набору очков.

Может, кому-то такие победы «Краснодара» не нравятся. Это не столько красиво, сколько надёжно. В первом тайме с «Зенитом» они играли хуже, но перетерпели и дожали. В прошлом туре дожали «Балтику» в конце, очень агрессивную «Балтику». Сегодня – «Спартак», который по игре не был хуже.

«Краснодар» дожимает всех. Это чемпионский фактор. На сегодня и по игре, и по характеру – они предпочтительнее «Зенита», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.