Брест — Ланс. Прямая трансляция
Видео: эмоции футболистов «Краснодара» после победы в матче со «Спартаком»

«Краснодар» на странице в социальной сети «ВКонтакте» показал эмоции футболистов после победы в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». По ходу встречи чёрно-зелёные уступали со счётом 0:1, но обыграли соперника со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть на странице ФК «Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте».

После 26 туров РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем матче соревнования подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо». Эта встреча состоится 26 апреля. Она пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

