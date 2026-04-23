Видео: эмоции футболистов «Краснодара» после победы в матче со «Спартаком»

«Краснодар» на странице в социальной сети «ВКонтакте» показал эмоции футболистов после победы в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком». По ходу встречи чёрно-зелёные уступали со счётом 0:1, но обыграли соперника со счётом 2:1.

Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу (РФС). Ролик можно посмотреть на странице ФК «Краснодар» в социальной сети «ВКонтакте».

После 26 туров РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем матче соревнования подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо». Эта встреча состоится 26 апреля. Она пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Самые титулованные футбольные клубы России: