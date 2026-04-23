Мурад Мусаев одержал пятую победу в 11 матчах с московским «Спартаком»

В матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1, и эта победа стала пятой для главного тренера «быков» Мурада Мусаева в 11 встречах с красно-белыми.

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, судил её Артём Чистяков. «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место в таблице. «Краснодар», в свою очередь, заработал 57 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит» с 56 очками.