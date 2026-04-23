Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев одержал пятую победу в 11 матчах с московским «Спартаком»

Комментарии

В матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1, и эта победа стала пятой для главного тренера «быков» Мурада Мусаева в 11 встречах с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, судил её Артём Чистяков. «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря трём набранным очкам. Победный гол в ворота «Спартака» на 85-й минуте забил заменивший в стартовом составе Тормену защитник Жубал.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место в таблице. «Краснодар», в свою очередь, заработал 57 очков и располагается на первой строчке. На втором месте находится «Зенит» с 56 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android