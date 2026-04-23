«Вернулись на свою первую строчку». Агкацев — о победе «Краснодара» в игре со «Спартаком»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился эмоциями после победы чёрно-зелёных в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Всех с победой! Забрали три очка, вернулись на свою первую строчку, впереди четыре матча — четыре финала. Всех ждём на домашнем матче с «Динамо» Махачкала», — сказал Агкацев в видео в своём телеграм-канале.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем матче соревнования подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо». Эта встреча состоится 26 апреля. Она пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

