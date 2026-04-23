Брест — Ланс. Прямая трансляция
Футбол Новости

Евсеев произнёс три мата в интервью после игры с «Акроном». Его уже дважды штрафовал КДК

Евсеев произнёс три мата в интервью после игры с «Акроном». Его уже дважды штрафовал КДК
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев трижды использовал нецензурное слово во время послематчевого интервью после ничьей с «Акроном» (1:1). Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

Специалист цензурно ответил на шесть вопросов из семи, но не справился с данной задачей на последнем вопросе про травму нападающего махачкалинцев Хазема Мастури.

— Мастури — есть какое-то уже понимание, что с ним?
— Ну, я не доктор, ***. А что, понимание? Это футбол, ***. То, что игрок выкладывается на 100% — это хорошо. Надо так делать. Если он хочет играть на чемпионате мира за свою сборную, он и должен так играть, ***. А мы ему только поможем, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

Ранее КДК РФС оштрафовал Евсеева на 100 тыс. рублей по итогам игры 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2). Тренер произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд интервью. После матча 24-го тура с «Локомотивом» (1:1) специалист использовал семь нецензурных слов и был вновь оштрафован на 100 тыс. рублей.

