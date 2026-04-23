Календарь оставшихся матчей «Краснодара» и «Зенита» до конца сезона РПЛ

«Краснодар», находящийся на первом месте Мир РПЛ с 57 очками, до конца нынешнего сезона соревнования сыграет дома с махачкалинским «Динамо» (26 апреля), на выезде с «Акроном» (3 мая), в гостях с московским «Динамо» (11 мая) и дома с «Оренбургом» (17 мая).

«Зенит», располагающийся на второй строчке с 56 очками, встретится с «Ахматом» дома (26 апреля), с ЦСКА на выезде (2 мая), с «Сочи» дома (10 мая) и с «Ростовом» в гостях (17 мая).

По итогам минувшего сезона чемпионом России стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков после 30 туров. Санкт-петербургский клуб занял второе место, заработав 66 очков.

