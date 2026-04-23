Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Для меня это не пенальти». Гришин — об 11-метровом ударе в матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о назначении пенальти в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Краснодар». Встреча, прошедшая сегодня, 23 апреля, завершилась со счётом 2:1 в пользу «быков». В конце первого тайма арбитр Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. Удар реализовал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Нет игры рукой, мяч случайно попадает в руку с ближнего расстояния. Соответственно, для меня это не пенальти», — сказал Гришин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

После этой победы «Краснодар» набрал 57 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая санкт-петербургский «Зенит», который располагается на втором месте, на одно очко. «Спартак» с 45 очками занимает пятую строчку таблицы.

Материалы по теме
«В Англии также ошибаются». Умяров — о пенальти в матче с «Краснодаром»
