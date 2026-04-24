Талалаев высказался о ничьей с «Ахматом» в первом матче после своей дисквалификации

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью своей команды с «Ахматом» (1:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра стала первой для специалиста после отбывания четырёхматчевой дисквалификации.

— Четвёртая ничья кряду от вашей команды. Как думаете, чего не хватило для положительного результата?

— Не хватило засчитанного гола. Побежали, забили второй, жалко, что отменили. А так, мне понравилось, как играла моя команда. Не очень внятно вошли в игру, много потерь было поначалу, до 25‑й минуты сумбурно очень было. Потом постепенно-постепенно освоились футболисты и второй тайм вообще качественно начали. Забили один гол, при счёте 1:0 попали в перекладину.

Необязательный гол со стандарта пропустили. Но, напоминаю, у нас добавляются молодые футболисты. Ваня Кукушкин никак пока «на ноль» не может сыграть. Будем надеяться, следующую, с «Акроном», сыграет «на ноль». Два он пропускал до этого всё время подряд, сейчас уже один. Видите, мы улучшаем качество. На самом деле, думаю, зрителям понравилась игра. Честно, мы насоздавали моментов, не знаю, какой там xG будет, но Петров как не забил в первом тайме? Потащил Ульянов. Коля [Николай Титков] попал с метра в штангу.

Хорошее количество моментов. Мне нравится, как мы играем в атаку, в оборону. Немножко надо вернуть ту дисциплину, которая была до этого. Потому что такие, очень простые мячи, что мы пропустили с «Махачкалой», что мы пропустили с «Нижним», гол от «Краснодара», который в концовке вообще не вытекал. Ну и здесь тоже. Сколько было стандартов? Три? Четыре всего? И пропустить гол, думаю, не совсем правильно. А вообще, и мы, и «Ахмат», мне кажется, сыграли в достаточно качественный футбол.

— Во втором тайме погода чуть ухудшилась. Повлияло ли это обстоятельство на качество игры?

— Да, когда дождь начинается, более быстрый мяч и от этого больше потерь становится. Несмотря на то что пытались и одна команда, и другая больше конструктива делать, много потерь невынужденных было. Может, этот брак немного смазал качество из-за погоды, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».