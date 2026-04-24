Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев высказался о ничьей с «Ахматом» в первом матче после своей дисквалификации

Талалаев высказался о ничьей с «Ахматом» в первом матче после своей дисквалификации
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал ничью своей команды с «Ахматом» (1:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра стала первой для специалиста после отбывания четырёхматчевой дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Северину Ласерда – 51'     1:1 Андраде – 60'    

— Четвёртая ничья кряду от вашей команды. Как думаете, чего не хватило для положительного результата?
— Не хватило засчитанного гола. Побежали, забили второй, жалко, что отменили. А так, мне понравилось, как играла моя команда. Не очень внятно вошли в игру, много потерь было поначалу, до 25‑й минуты сумбурно очень было. Потом постепенно-постепенно освоились футболисты и второй тайм вообще качественно начали. Забили один гол, при счёте 1:0 попали в перекладину.

Необязательный гол со стандарта пропустили. Но, напоминаю, у нас добавляются молодые футболисты. Ваня Кукушкин никак пока «на ноль» не может сыграть. Будем надеяться, следующую, с «Акроном», сыграет «на ноль». Два он пропускал до этого всё время подряд, сейчас уже один. Видите, мы улучшаем качество. На самом деле, думаю, зрителям понравилась игра. Честно, мы насоздавали моментов, не знаю, какой там xG будет, но Петров как не забил в первом тайме? Потащил Ульянов. Коля [Николай Титков] попал с метра в штангу.

Хорошее количество моментов. Мне нравится, как мы играем в атаку, в оборону. Немножко надо вернуть ту дисциплину, которая была до этого. Потому что такие, очень простые мячи, что мы пропустили с «Махачкалой», что мы пропустили с «Нижним», гол от «Краснодара», который в концовке вообще не вытекал. Ну и здесь тоже. Сколько было стандартов? Три? Четыре всего? И пропустить гол, думаю, не совсем правильно. А вообще, и мы, и «Ахмат», мне кажется, сыграли в достаточно качественный футбол.

— Во втором тайме погода чуть ухудшилась. Повлияло ли это обстоятельство на качество игры?
— Да, когда дождь начинается, более быстрый мяч и от этого больше потерь становится. Несмотря на то что пытались и одна команда, и другая больше конструктива делать, много потерь невынужденных было. Может, этот брак немного смазал качество из-за погоды, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android