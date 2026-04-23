Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Ты или не понимаешь, что плохо исполнил, или дуркуешь». Гришин — о Комличенко

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о ситуации с пенальти в матче 26‑го тура Мир РПЛ, в котором «Локомотив» сыграл с «Зенитом» вничью 0:0. В компенсированное время второго тайма арбитр Алексей Сухой назначил 11‑метровый удар в ворота петербуржцев за игру рукой защитника Игоря Дивеева. Удар с «точки» исполнил нападающий «Локомотива» Николай Комличенко, однако вратарь Денис Адамов справился с его попыткой.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Батраков здорово исполняет стандарты, особенно пенальти. Он должен был бить [11‑метровый]. Батраков — лидер команды, лучший бомбардир. Почему он отдал возможность Комличенко? Не знаю. Может быть, тот «продавил» по возрасту.

Меня больше всего удивило, что Комличенко на следующий день сказал, что здорово пробил. Ты или не понимаешь, что плохо исполнил, или дуркуешь», — сказал Гришин в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым» на «Матч ТВ».

