Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Видео: победный гол «Краснодара» в ворота «Спартака» на 85-й минуте матча РПЛ

Защитник «Краснодара» Жубал забил победный мяч в ворота «Спартака» на 85-й минуте матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, благодаря которому чёрно-зелёные обыграли соперника со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Ранее, на 38-й минуте, счёт открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. На 45+1-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян восстановил равновесие, забив с пенальти.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

