Видео: победный гол «Краснодара» в ворота «Спартака» на 85-й минуте матча РПЛ

Защитник «Краснодара» Жубал забил победный мяч в ворота «Спартака» на 85-й минуте матча 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, благодаря которому чёрно-зелёные обыграли соперника со счётом 2:1. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Ранее, на 38-й минуте, счёт открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. На 45+1-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян восстановил равновесие, забив с пенальти.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте.

Материалы по теме Календарь оставшихся матчей «Краснодара» и «Зенита» до конца сезона РПЛ

Как появился «Спартак»: