«Спартак» на четыре очка отстаёт от идущего третьим «Локо» за четыре тура до конца сезона

После поражения «Спартака» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2) в активе красно-белых осталось 45 очков, из-за чего они занимают пятое место. Команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт на четыре очка от «Локомотива», располагающегося на третьей строчке, за четыре тура до конца сезона чемпионата России.

В грядущих матчах РПЛ «Спартак» встретится с «Пари НН» (26 апреля) в гостях, «Крыльями Советов» (1 мая) на выезде, «Рубином» (11 мая) дома и махачкалинским «Динамо» (17 мая) в гостях.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место. «Локомотив» с 53 очками расположился на шестой строчке.

