Брест — Ланс. Прямая трансляция
«Спартак» на четыре очка отстаёт от идущего третьим «Локо» за четыре тура до конца сезона

«Спартак» на четыре очка отстаёт от идущего третьим «Локо» за четыре тура до конца сезона
После поражения «Спартака» в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:2) в активе красно-белых осталось 45 очков, из-за чего они занимают пятое место. Команда Хуана Карлоса Карседо отстаёт на четыре очка от «Локомотива», располагающегося на третьей строчке, за четыре тура до конца сезона чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

В грядущих матчах РПЛ «Спартак» встретится с «Пари НН» (26 апреля) в гостях, «Крыльями Советов» (1 мая) на выезде, «Рубином» (11 мая) дома и махачкалинским «Динамо» (17 мая) в гостях.

По итогам минувшего сезона красно-белые набрали 57 очков и заняли четвёртое место. «Локомотив» с 53 очками расположился на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
