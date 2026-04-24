Главная Футбол Новости

«По таблице — да». Дивеев ответил, выиграл ли «Зенит» от его обмена на Лусиано Гонду

Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев ответил, выиграли ли сине-бело-голубые больше от сделки по его переходу в санкт-петербургский клуб в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

— Ты говорил, что ЦСКА не хватает реализации. А ведь нападающим там играет [Лусиано] Гонду, которого обменяли на тебя. Можно ли сказать, что от этой сделки «Зенит» выиграл больше, чем ЦСКА?
— Не хочу сравнивать, но если смотреть по таблице, тогда окей — да, выиграли. Так отвечу, — приводит слова Дивеева «Советский спорт».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

