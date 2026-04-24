«Незаслуженное поражение». «Спартак» — о проигрыше в матче с «Краснодаром» в РПЛ

«Спартак» сделал публикацию в телеграм-канале после проигрыша в матче 26-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» со счётом 1:2. По ходу встречи красно-белые вели со счётом 1:0.

«Незаслуженное поражение в игре с «Краснодаром», — написано в публикации «Спартака» об итоге встречи с «быками».

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс. На 45+1-й минуте хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян восстановил равновесие, забив с пенальти. На 85-й минуте защитник Жубал вывел «быков» вперёд.

После 26 туров чемпионата России московская команда набрала 45 очков и занимает пятое место. В следующем матче РПЛ подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся с «Пари НН». Эта игра состоится в воскресенье, 26 апреля. Она пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

