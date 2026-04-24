Журналист Пикон: Флорентино Перес хочет сменить Арбелоа — часть руководства против

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен уволить главного тренера Альваро Арбелоа по окончании текущего сезона. В то время как некоторые члены совета директоров клуба выступают за то, чтобы оставить Арбелоа на его посту и дать ему шанс проявить себя, позиция Переса остаётся чёткой и непреклонной. Он планирует привести летом нового тренера. Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон в соцсети Х.

Альваро Арбелоа возглавил команду в середине января, сменив на посту Хаби Алонсо. Под его руководством «сливочные» вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов УЕФА на стадиях 1/8 и 1/4 финала соответственно. В Ла Лиге команда имеет незначительные шансы на чемпионство, отставая от «Барселоны» на девять очков за семь матчей до завершения турнира.