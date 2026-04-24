«Штутгарт» обыграл «Фрайбург» и вышел в финал Кубка Германии

Завершился полуфинальный матч Кубка Германии сезона-2025/2026, в котором встречались «Штутгарт» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Основное время матча закончилось со счётом 1:1, однако «швабы» забили победный мяч в дополнительное время.

На 28-й минуте счёт открыл полузащитник «Фрайбурга» Максимилиан Эггештайн. На 70-й минуте нападающий хозяев Дениз Ундав восстановил равновесие. На 120-й минуте нападающий Тьягу Томаш забил победный мяч «швабов».

Благодаря этой победе «Штутгарт» вышел в финал Кубка Германии, где 23 мая встретится с «Баварией».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: