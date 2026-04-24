Генич: «Краснодар» этим матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о влиянии победы «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на расклады в чемпионской гонке. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Краснодар» сегодняшним матчем выиграл чемпионат. Теперь он его может только проиграть. Спасибо за внимание», — написал Генич в телеграм-канале.

Победа над «Спартаком» позволила «Краснодару» подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ и опередить «Зенит». За четыре тура до конца чемпионата «быки» лидируют в чемпионской гонке с 57 очками. У сине-бело-голубых в активе 56 очков.