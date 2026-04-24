Журавель: с «Зенитом» и «Спартаком» во 2-х таймах «Краснодар» переламывал сложнейшие матчи

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о победе «Краснодара» над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Артём Чистяков.

«Мы столько говорим об обойме «Краснодара», но в гостях с «Зенитом» и «Спартаком» «Краснодар» во вторых таймах переламывал сложнейшие матчи. Значит, мы недооцениваем или просто не знаем, как себя чувствует «Краснодар». Если не хватает физики, то включается характер. Очень впечатляющая победа», — написал Журавель в телеграм-канале.

Победа над «Спартаком» позволила «Краснодару» подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ и опередить «Зенит». За четыре тура до конца чемпионата «быки» лидируют в чемпионской гонке с 57 очками. У сине-бело-голубых в активе 56 очков.