«Спартак» поблагодарил за поддержку после поражения команды в матче с «Краснодаром»

Московский «Спартак» обратился к болельщикам после поражения команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Спасибо, что были с нами в этот будний вечер! До встречи на главном дерби года — 6 мая сыграем важнейший кубковый матч с ЦСКА», — написано на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Акроном».