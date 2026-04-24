«Спартак» поблагодарил за поддержку после поражения команды в матче с «Краснодаром»
Московский «Спартак» обратился к болельщикам после поражения команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«Спасибо, что были с нами в этот будний вечер! До встречи на главном дерби года — 6 мая сыграем важнейший кубковый матч с ЦСКА», — написано на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.
После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Акроном».
