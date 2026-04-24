Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как ему удалось выучить русский язык

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, как учил русский язык.

«Было тяжело учить русский – у нас постоянно матчи, тренировки. Тогда я решил – буду просто стараться говорить по-русски в команде, в городе, и учиться через общение. Когда у нас были теоретические занятия, тренер – будь то Адвокат или Спаллетти, сначала говорил по-английски, потом переводили на русский. В какой-то момент я понял, что уже понимаю, о чём речь, без перевода. Мне больше не нужна английская версия», — сказал Ломбертс в сериале «Зенит» навсегда».

Напомним, Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В составе сине-бело-голубых он выигрывал чемпионат России и Кубок страны.