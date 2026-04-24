Брест — Ланс. Прямая трансляция
Кривцов дразнил фанатов, Кордоба корчился от боли, Мусаев радовался победе. Фото

«Краснодар» обыграл «Спартак»
23 апреля в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал «Краснодар». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 38-й минуте полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс открыл счёт, однако в добавленное к первому тайму время Эдуард Сперцян забил ответный гол с пенальти. Автором победного мяча стал защитник «Краснодара» Жубал, отличившийся на 85-й минуте.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Краснодар» - в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Дмитрия Голубовича и Катерины Чистовой.

Набрав 57 очков в 26 матчах, «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (45) — пятый.

