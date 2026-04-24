«Без левого пенальти не обошлось». «Фратрия» — о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост после поражения команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

«Домашнее поражение. «Спартак» был лучше, но уступил «Краснодару» — 1:2. И без левого пенальти не обошлось», — написала «Фратрия» в телеграм-канале.

В конце первого тайма арбитр Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. Пенальти реализовал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Акроном».