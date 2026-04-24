Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без левого пенальти не обошлось». «Фратрия» — о поражении «Спартака» от «Краснодара»

Комментарии

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост после поражения команды в матче 26-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Домашнее поражение. «Спартак» был лучше, но уступил «Краснодару» — 1:2. И без левого пенальти не обошлось», — написала «Фратрия» в телеграм-канале.

В конце первого тайма арбитр Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за игру рукой полузащитника Наиля Умярова в штрафной площади. Пенальти реализовал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

После 26 матчей РПЛ «Спартак» набрал 45 очков и занимает пятое место. «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Крыльями Советов», а «Краснодар» сыграет с «Акроном».

Материалы по теме
«Спартак» душил «Краснодар» как никто. Но чемпион камбэкнул и обошёл «Зенит»! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android