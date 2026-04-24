Власти Ирана заявили, что сборная готова к участию на ЧМ-2026

Сборная Ирана по футболу продолжает подготовку к чемпионату мира 2026 года, несмотря на ранее звучавшие противоречивые заявления о возможном отказе от участия. Об этом сообщает Assosiated Press.

«Министерство спорта и молодёжной политики сделало заявление о полной готовности нашей национальной футбольной команды к присутствию на чемпионате мира 2026 года в США согласно распоряжению министра», — заявила в среду официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохеджерани в эфире государственного телевидения Ирана.

При этом министр спорта Ахмад Доньямали ранее допускал участие сборной лишь при условии обеспечения безопасности, подчёркивая, что окончательное решение ещё не принято. В марте звучали и более жёсткие заявления об отказе, однако позднее глава федерации Мехди Тадж опроверг бойкот и сообщил о переговорах с ФИФА по возможному переносу матчей из США в Мексику.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Иран попал в группу с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией и должен сыграть все матчи группового этапа на территории США.