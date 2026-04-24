«Я и сам уже ничего не понимаю». Глава УЕФА — о судейских трактовках

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что не понимает некоторые судейские трактовки.

«Иногда болельщики не могут понять, почему одни и те же эпизоды трактуются по-разному от матча к матчу, и я их понимаю. Я и сам уже ничего не понимаю. Возьмём, например, игру рукой — никто не понимает, был это пенальти или нет, было ли это умышленно… Как это определить? Ты же не психиатр!

Пытаемся объяснить судьям, что решение принимает судья на поле. VAR должен вмешиваться только в случае явной и очевидной ошибки. И вмешательства должны быть краткими, а не такими, как иногда в Ла Лиге или АПЛ, где на просмотр эпизода отводится 10 или 15 минут добавленного времени», — приводит слова Чеферина Footmercato.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта напрямую позвонил Чеферину с целью выразить недовольство работой главного судьи ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (1:2) Клеманом Тюрпеном.