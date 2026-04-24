Карседо высказался о первом домашнем поражении «Спартака» под его руководством

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о первом домашнем поражении команды под его руководством. В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» проиграл «Краснодару» со счётом 1:2.

— Для вас это было первое домашнее поражение.

— Разумеется, играть дома при такой атмосфере — особое чувство. Повторюсь, мы очень хотели победить. Но это футбол… Нужно продолжать работать. У нас есть цель, будем к ней двигаться, — приводит слова Карседо официальный сайт клуба.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под его руководством команда провела 11 матчей во всех турнирах, в которых одержала семь побед, потерпела три поражения, один раз была зафиксирована ничья.