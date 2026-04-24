Раньери покинет «Рому» из-за разногласий с Гасперини — Романо

Советник правления «Ромы» Клаудио Раньери в ближайшее время уйдёт со своего поста. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что причиной стала напряжённость в отношениях с главным тренером римского клуба Джан Пьеро Гасперини. Стороны не сошлись во взглядах на трансферную политику — наставник выражал недовольство составом, тогда как Раньери настаивал, что все сделки утверждались совместно. Разногласия усилились на фоне нестабильных результатов команды в концовке сезона.

После 33 туров Серии А «Рома» занимает шестое место с 58 очками. Гасперини работает с командой с лета 2025 года.

73-летний Раньери возглавлял римлян в ноябре 2024 года и проработал до конца минувшего сезона. Ранее специалист уже занимал должность главного тренера «Ромы» с 2009 по 2011 год и с марта по июнь 2019 года.