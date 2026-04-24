Вильмар Барриос рассказал, как проявляет заботу к новичкам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос высказался о том, каким образом он проявляет заботу к новичкам клуба.

«Лично стараюсь сейчас платить тем же и помогать каждому, кто приходит в «Зенит». Давать им возможность с первого дня почувствовать домашний уют и заботу, чтобы они быстрее адаптировались, сразу на максимум выкладывались на поле и могли наслаждаться тем, что представляет из себя этот клуб и этот город», — сказал Барриос в сериале «Зенит» навсегда».

В текущем сезоне на счету Барриоса 31 матч за сине-бело-голубых в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В них полузащитник отметился одной результативной передачей.