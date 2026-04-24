Брест — Ланс. Прямая трансляция
Эксперт по спортивной медицине назвал вероятные сроки возвращения Ламина Ямаля

Эксперт по спортивной медицине доктор Педро Луис Риполь высказался о травме нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Травма Ламина Ямаля имеет 30-процентный риск рецидива, поэтому требуется крайняя осторожность в отношении сроков восстановления. Если травма находится в мышечном брюшке, прогноз более благоприятный. Но если она расположена там, где мышца соединяется с сухожилием, или в самом сухожилии, это может быть более серьёзно, с четырьмя-шестью неделями вне игры минимум. Учитывая риск рецидива, кажется сложным, что он сможет попасть в состав на чемпионат мира. Требуется максимальная осторожность», — приводит слова специалиста Cadena Ser.

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (1:0). 23 апреля сине-гранатовые сообщили, что Ямаль пропустит остаток сезона из-за травмы, но должен успеть восстановиться к мировому первенству.

