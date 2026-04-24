«Фратрия» отреагировала на то, что «Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

Объединение организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» отреагировало на то, что команда лишилась математических шансов на чемпионство в РПЛ после поражения в матче 26-го тура с «Краснодаром» (1:2). Отметим, также шансов на чемпионство лишился и ЦСКА.

«Спартак» потерял математические шансы стать чемпионом России. Все силы на Кубок!» — написала «Фратрия» в телеграм-канале.

За четыре тура до завершения сезона у «Краснодара» в активе 57 очков. У «Спартака» за аналогичное количество туров заработано 45 очков, а у ЦСКА — 44. В оставшихся встречах красно-белые и красно-синие могут набрать максимум 12 очков.

Математические шансы на золотые медали чемпионата России на текущий момент остаются у «Краснодара», «Зенита», «Локомотива» и «Балтики».