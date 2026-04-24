Брест — Ланс. Прямая трансляция
Тренер мадридского «Реала» Арбелоа высказался о предстоящем матче с «Бетисом» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал предстоящий матч с «Бетисом» в рамках 32-го тура чемпионата Испании.

Испания — Примера . 32-й тур
24 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это команда, которая в прошлый вторник одержала очень важную победу. Кроме того, в неё возвращаются игроки, которые имеют большое значение. Нет нужды объяснять, что представляет собой «Бетис», какие у них футболисты, какой у них выдающийся тренер, к которому я испытываю огромное уважение и симпатию. Это очень сложный матч для нас.

Наша цель — выиграть все шесть матчей, независимо от того, как сыграет «Барселона». Хотим показать отличную игру в этих шести матчах, продолжать расти и совершенствоваться во многих аспектах, над которыми нужно поработать в Ла Лиге. Нас не волнует ничего, кроме победы в предстоящем матче. Когда он закончится, сосредоточимся на «Эспаньоле», — приводит слова Арбелоа официальный сайт клуба.

Мадридский «Реал» сыграет с «Бетисом» 24 апреля в Севилье. Начало матча — в 22:00 мск.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

